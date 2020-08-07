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روسيا تسجل 119 وفاة و5241 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

4 مدن مغربية تتركز فيها 77% من إصابات كورونا الجديدة

أخبار العالم العربي

4 مدن مغربية تتركز فيها 77% من إصابات كورونا الجديدة
Reuters
صورة أرشيفية
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تواصل 4 مدن مغربية، وهي طنجة وفاس ومراكش والدار البيضاء، تسجيل أكبر عدد من إجمالي الإصابات اليومية لفيروس كورونا منذ أسابيع.

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ومن أصل 1144 إصابة جديدة بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، سجلت جهات طنجة تطوان الحسيمة والبيضاء سطات ومراكش آسفي وفاس مكناس، 86% من مجموع الإصابات المؤكدة، وأساسا في مدن طنجة وفاس والبيضاء ومراكش بنسبة 77% من إجمالي الإصابات.

وواصل عدد الوفيات اليومية بالارتفاع، حيث تم تسجيل 14 وفاة جديدة، منها 3 في كل من فاس والبيضاء، و2 في كل من الرباط وطنجة، وحالة واحدة في كل من الرشيدية ووزان والعيون والصويرة.

أما الحالات النشطة قيد العلاج فقد بلغت، إلى حدود مساء أمس الخميس، 8642 حالة، أي 24 حالة لكل مائة ألف نسمة على الصعيد الوطني.

المصدر: هسبريس

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