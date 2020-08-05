المغرب يسجل ارتفاعا جديدا بعد استقرار في إصابات ووفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية الثلاثاء، تسجيل 1021 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 27217 حالة.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي ضحايا كورونا في المملكة إلى 417.

ووفق بيان الصحة، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد الفحوص بلغ 1311772 حالة منذ بداية انتشار الفيروس.

وتم التأكد من 661 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للمتعافين إلى 19629.

وتشير الأرقام المعلنة إلى عودة الارتفاع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا لما فوق الألف إصابة يوميا، بعد أن كانت أقل من ذلك بكثير.

المصدر: "هسبريس"