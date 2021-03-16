متظاهرون يهاجمون موكب محافظ ذي قار جنوبي العراق (صورة)

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، بأن مجموعة متظاهرين هاجمت موكب محافظ ذي قار عبد الغني الأسدي جنوبي البلاد.

وقال المصدر لـRT، إن "موكب الأسدي مر من قرب إحدى خيام المعتصمين أمام شركة نفط ذي قار، وخلال وصوله بالقرب من الخيمة تعرض لهجوم من بعض المتظاهرين".

وأضاف المصدر: "لم يتعرض أي أحد للأذى وتمكن الموكب بعد ذلك من المرور".

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وتشهد محافظة ذي قار توترا في أوضاعها منذ أكتوبر 2019، وقبل أيام استقال محافظها ناظم الوائلي بطلب من المتظاهرين، وكلف رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الأمن الوطني عبد الغني الأسدي بإدارة المحافظة.

المصدر: RT