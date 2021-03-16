الكاظمي يكشف عن محاولة "تخريبية" في العراق

كشف رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، عن محاولة "تخريبية" استهدفت أبراج نقل الطاقة الكهربائية في البلاد.

وقال خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم: "على جميع الوزارات دعم وزارة الكهرباء للقيام بمهامها، بالمقابل على وزارة الكهرباء القيام بجهد استثنائي من أجل توفير التيار الكهربائي للمواطنين مع قرب حلول فصل الصيف وتجاوز الإجراءات البيروقراطية والاجتهادات التي عطلت العديد من المشاريع المهمة".

وأضاف: "كانت هناك محاولات تخريبية لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية وتمكنا من إلقاء القبض على عدد منهم، وهذا الأمر لن يتم التساهل معه باعتباره يمس الأمن الوطني العراقي".

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وتابع رئيس الحكومة العراقية: "لن نتهاون مع من يحاول عرقلة الوضع الأمني في عدد من المحافظات، وعلى وزارة الداخلية القيام بمهامها لحماية المواطنين والمحافظات وعلى المسؤولين العمل بجدية لتذليل العقبات التي تقف أمام توفير احتياجاتهم".

المصدر: RT