إيران تمنع دخول الأجانب القادمين من العراق جوا

أعلن وزير الطرق الإيراني، محمد اسلامي، اليوم الثلاثاء، تعليق دخول الأجانب القادمين من العراق إلى إيران جوا لمدة أسبوعين بسبب إجراءات الوقاية من كورونا.

وقال اسلامي في تصريح صحفي، إن "هذا الإجراء يأتي إطار القرارات الجديدة المنبثقة عن الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا، وعلى الإيرانيين القادمين من العراق، فوق سن الثامنة من العمر، تقديم فحص كورونا PCR بمطارات البلاد".

وأضاف، أن "قرار تقديم شهادة طبية تثبت خلو المسافر من الإصابة بفيروس كورونا يسري على كافة المسافرين القادمين إلى إيران وهو ملزم".

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وأشار اسلامي إلى "سريان حظر دخول المسافرين إلى إيران من 32 دولة منها بريطانيا، بشكل مباشر وغير مباشر وإلغاء كافة الرحلات لهذه الوجهات".

المصدر: "فارس" + RT