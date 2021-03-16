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الأسد يصدر مرسوما يخص أجور المدرسين

مال وأعمال

الأسد يصدر مرسوما يخص أجور المدرسين
Reuters
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أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، مرسوما تشريعيا يقضي برفع أجور الساعات التدريسية للمكلفين بالتدريس في مدارس التعليم الأساسي والثانوي، ومدارس ومراكز التدريب المهني.

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وحسب "سانا" فإن الرئيس الأسد أصدر المرسوم رقم 88 لعام 2021 القاضي برفع أجور الساعات التدريسية للمكلفين بالتدريس في مدارس التعليم الأساسي والثانوي وفي جميع مدارس ومراكز التدريب المهني لدى جميع الجهات العامة في الدولة سواء كانوا من داخل الملاك أم من خارجه وذلك وفقا للشهادة العلمية التي يحملونها.

الأسد يصدر مرسوما يخص أجور المدرسين
سانا

المصدر: "سانا"

 

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