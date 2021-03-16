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تونس.. شكاوى ضد مسؤولين كبار لإصدارهم تقارير تتضمن "تكفيرا وتهديدا" لحياة المواطنين

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تونس.. شكاوى ضد مسؤولين كبار لإصدارهم تقارير تتضمن
Reuters
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قدمت مجموعة من المحامين والمحاميات يمثلون هيئة الدفاع عن الجمعية "البهائية" في تونس، شكاوى إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ضد رئيس الحكومة هشام المشيشي، وعدد من المسؤولين.

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وحسب موقع "موزاييك fm" فقد قدمت مجموعة من المحامين والمحاميات يمثلون هيئة الدفاع عن الجمعية "البهائية" في تونس، "شكاية إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد كل من رئيس الحكومة هشام المشيشي، ووزير الشؤون الدينية ومفتي الجمهورية والكاتب العام للحكومة في الحكومتين السابقة والحالية وذلك بسبب الجريمة المتواصلة بعد إصدارهم تقارير ومراسلات رسمية تتضمن تكفيرا وتهديدا لحياة مواطنين ومواطنات تونسيين".

وهو ما يمثل حسب بيان أصدرته هيئة الدفاع في جانبه ارتكاب جريمة إرهابية يعاقب عليها قانون مكافحة الارهاب.

المصدر: "موزاييك fm"

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