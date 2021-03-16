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وسائل إعلام: المغرب لن يعلق استخدام لقاح "أسترازينيكا"

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وسائل إعلام: المغرب لن يعلق استخدام لقاح
Reuters SHEREEN TALAAT
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أفادت وسائل إعلام مغربية نقلا عن مصادر حكومية بأن المغرب قرر عدم تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا، على خلفية تعليق استخدامه في بعض الدول الأوروبية.

ونقل موقع Le360 الإعلامي المغربي عن عضو في اللجنة العلمية والطبية التي تتابع استخدام لقاحي "أسترازينيكا" البريطاني السويدي، و"سينوفارم" الصيني في المغرب قوله، إن لقاح "أسترازينيكا" لا يشكل خطرا، ولا يوجد هناك أي سبب لتعليق استخدامه.

وأضاف أن وزارة الصحة المغربية لم تسجل أي حالات خطيرة متعلقة بهذا اللقاح منذ بدء استخدامه في أواخر يناير الماضي.

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ويأتي ذلك على خلفية تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا" في العديد من الدول الأوروبية، بينها النرويج والدنمارك وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، بعد تسجيل وفيات بسبب خثار الأوردة بين الأشخاص الذين تلقوا لقاح "أسترازينيكا".

وتجري السلطات الصحية الأوروبية فحوصات إضافية للقاح "أسترازينيكا" للتأكد من أمانه، على الرغم من أنه لم يتم تحديد الصلة بين استخدام اللقاح والوفيات.

يذكر أن حملة التطعيم في المغرب قد شملت أكثر من 4 ملايين شخص، تلقى أكثر من 1.7 مليون منهم الحقنتين الأولى والثانية من اللقاح.

المصدر: Le360

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