الرئيس الموريتاني يدعو المنقبين عن الذهب لالتزام إجراءات الأمان

دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني المنقبين عن الذهب لالتزام إجراءات الحيطة والأمان، بعد انهيار منجم للتنقيب على 8 أشخاص في منطقة الشكات شمالي البلاد.

وقال الرئيس الموريتاني في تغريدة على "تويتر": "على إثر الحادث الأليم الذي وقع بالأمس في منطقة الشكات، وراح ضحيته عدد من مواطنينا، أترحم على الذين قضوا، وأتقدم بأصدق التعازي إلى أسرهم وذويهم".

على إثر الحادث الأليم الذي وقع بالأمس في منطقة الشكات، وراح ضحيته عدد من مواطنينا، أترحم على الذين قضوا، وأتقدم بأصدق التعازي إلى أسرهم وذويهم مجددا الدعوة لكل المنقبين إلى الصرامة في التزام إجراءات الحيطة والأمان. — Mohamed Cheikh El Ghazouani محمد ولدالشيخ الغزواني (@CheikhGhazouani) March 15, 2021

وأفادت مصادر لموقع "صحراء ميديا" في المنطقة بأن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن 5 منقبين، بعد إنقاذ شخص.

ورجحت المصادر فرضية إيقاف عمليات الإنقاذ لأن المنجم أصبح يشكل خطرا على الفرق المكونة من الجيش والدرك وفريق تابع لشركة "معادن موريتانيا".

وأعلنت شركة "معادن موريتانيا"، أن المفقودين جراء الحادث يقدر عددهم بثمانية أشخاص، مشيرة إلى إخراج أحدهم وهو على قيد الحياة.

المصدر: موقع "صحراء ميديا"