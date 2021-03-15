مصر.. الأغنام والماعز بدل الطلاب في مدرسة بالمحلة الكبرى.. والسلطات تتحرك (صورة)

قرر وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية إحالة المسؤولين عن مدرسة صقر قريش الإعدادية للتحقيق، بعد تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي لصورة لعدد من الأغنام والخراف داخل المدرسة.

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنه وجه بتشكيل لجنه من الشؤون القانونية وفتح تحقيق عاجل وفوري في واقعة تواجد أغنام ماعز وقطيع من الماشية داخل المدرسة التابعة لإدارة شرق المحلة التعليمية.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لقطيع كبير من الأغنام والماعز داخل إحدى المدارس الإعدادية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالغربية.

وأثارت الصور سخرية رواد التواصل، متسائلين عن سبب تواجد الماعز والأغنام داخل المدرسة "بدون كمامات" رغم أعدادها الكبيرة.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT