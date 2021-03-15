ليبيا.. وقفة احتجاجية في سرت للإفراج عن الأسرى

نظمت وقفة أمام مقر انعقاد جلسة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بمدينة سرت الليبية للمطالبة بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين التابعين للنظام السابق والمغيبين قسرا بسجون طرابلس ومصراته.

RT

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، أعلن الأسبوع الماضي، أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، نالت الثقة من مجلس النواب بأغلبية 132 صوتا.

وأدت الحكومة اليمين بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق.

RT

ناصر حاتم

المصدر: RT