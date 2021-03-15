 
مباشر

ليبيا.. وقفة احتجاجية في سرت للإفراج عن الأسرى

أخبار العالم العربي

ليبيا.. وقفة احتجاجية في سرت للإفراج عن الأسرى
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pz03

نظمت وقفة أمام مقر انعقاد جلسة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بمدينة سرت الليبية للمطالبة بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين التابعين للنظام السابق والمغيبين قسرا بسجون طرابلس ومصراته.

ليبيا.. وقفة احتجاجية في سرت للإفراج عن الأسرى
RT

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، أعلن الأسبوع الماضي، أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، نالت الثقة من مجلس النواب بأغلبية 132 صوتا.

وأدت الحكومة اليمين بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق. 

ليبيا.. وقفة احتجاجية في سرت للإفراج عن الأسرى
RT

ناصر حاتم

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا