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الملك السعودي يبعث برسالة خطية لأمير الكويت

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الملك السعودي يبعث برسالة خطية لأمير الكويت
Reuters
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بعث العاهل السعودي، سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن الرسالة "تتعلق بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".

وسلم الرسالة الأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير السعودية لدى الكويت، خلال استقبال الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، نائب أمير دولة الكويت ولي العهد، له في قصر السيف اليوم الاثنين.

المصدر: "واس"

 

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