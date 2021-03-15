الملك السعودي يبعث برسالة خطية لأمير الكويت

بعث العاهل السعودي، سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن الرسالة "تتعلق بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".

#عاجل#خادم_الحرمين_الشريفين يبعث رسالة خطية لسمو أمير دولة الكويت، تتعلق بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.https://t.co/zrtiRqKLHS#واسpic.twitter.com/gj37wEPDfv — واس الأخبار الملكية (@spagov) March 15, 2021

وسلم الرسالة الأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير السعودية لدى الكويت، خلال استقبال الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، نائب أمير دولة الكويت ولي العهد، له في قصر السيف اليوم الاثنين.

المصدر: "واس"