مباحثات وفد "حزب الله" في روسيا عنوانها سبل تثبيت الاستقرار في المنطقة

وصف رئيس وفد "حزب الله" محمد رعد اللقاء الذي جرى مع وزير الخارجية الروسي صباح اليوم بأنه كان وديا وصريحا، مشيرا إلى أن المحادثات تطرقت إلى موضوع تشكيل الحكومة اللبنانية.

إقرأ المزيد

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" عن رعد قوله: "اللقاء كان لقاء بين أصدقاء، الأجواء كانت ودية وصريحة جدا وبحثنا في تطورات الأوضاع في المنطقة ولبنان وكيفية تثبيت الاستقرار في المنطقة والحيلولة دون استفراد أي قوة من خلال دعمها للإرهاب من أن تتحكم بمصير شعوب هذه المنطقة".

وبشأن إمكانية أن تمد روسيا لبنان بلقاح "سبوتنيك V" المضاد لعدوى كورونا، قال رئيس الوفد: "سنبحث هذا لاحقا".

ومن المتوقع أن تتواصل زيارة وفد حركة "حزب الله" اللبناني إلى موسكو ثلاثة أيام، فيما كان المسؤول في الحزب محمد رعد قد زار روسيا آخر مرة في عام 2011.

المصدر: سبوتنيك