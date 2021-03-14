مصر تسجل 644 إصابة و44 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية يوم الأحد تسجيل 644 إصابة جديدة بفيروس كورونا و44 وفاة وذلك صعودا من 641 إصابة و42 وفاة السبت.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة إن إجمالي الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، بلغ 190924.

وأضاف أن 147234 حالة تم شفاؤها، فيما بلغ عدد الوفيات 11300 حالة.

وكان مسؤول صحي مصري قد أكد أن المنحنى الوبائي في البلاد يشهد حالة من الارتفاع في عدد الإصابات، متوقعا الدخول في الموجة الثالثة من الوباء في بداية إبريل المقبل.

ولفت محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية، إلى أن إيطاليا قد دخلت الموجة الثالثة، و"المنحنى الوبائي في إيطاليا وقراءته يشبهان مصر إلا أن إيطاليا تسبقنا بشهر ونصف".

المصدر: RT