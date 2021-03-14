 
مباشر

مصر.. السجن المؤبد لـ3 متهمين أدينوا بخطف وتهديد وهتك عرض طالبة

أخبار العالم العربي

مصر.. السجن المؤبد لـ3 متهمين أدينوا بخطف وتهديد وهتك عرض طالبة
Reuters
السجن المؤبد لـ3 أشخاص بتهمة بخطف وتهديد وهتك عرض طالبة في الإسكندرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pytl

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن المؤبد لثلاثة مدانين بخطف وهتك عرض الطالبة "ر. رال" 16 عاما، بالإكراه وتحت تهديد السلاح.

وكشفت التحقيقات أنه حال ركوب المجني عليها عربة "توك توك" يقودها المتهم الأول، أشهر الجنات في وجهها أسلحة بيضاء، وقاموا بخطفها  إلى أحد العقارات النائية، حيث تناوب عليها الجانيان الأول والثاني وهتكا عرضها بحضور الثالث في مكان الواقعة.

وبعرض الجناة على النيابة العامة، قررت حبسهم على ذمة التحقيق حتى أحيلوا لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي حكمتهم بالمؤبد.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا