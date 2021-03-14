مصر.. السجن المؤبد لـ3 متهمين أدينوا بخطف وتهديد وهتك عرض طالبة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن المؤبد لثلاثة مدانين بخطف وهتك عرض الطالبة "ر. رال" 16 عاما، بالإكراه وتحت تهديد السلاح.

وكشفت التحقيقات أنه حال ركوب المجني عليها عربة "توك توك" يقودها المتهم الأول، أشهر الجنات في وجهها أسلحة بيضاء، وقاموا بخطفها إلى أحد العقارات النائية، حيث تناوب عليها الجانيان الأول والثاني وهتكا عرضها بحضور الثالث في مكان الواقعة.

وبعرض الجناة على النيابة العامة، قررت حبسهم على ذمة التحقيق حتى أحيلوا لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي حكمتهم بالمؤبد.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT