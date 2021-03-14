الخارجية الإسرائيلية ترد على إعلامية سعودية: اليهود ساهموا في بناء العراق

ردت وزارة الخارجية الإسرائيلية على إعلامية سعودية بعد تغريدة لها حول كتاب "رسائل فيوليت.. جولة في حياة يهود بغداد"، وقالت إن اليهود ساهموا في بناء العراق الحديث.

وكتبت تهاني الجهني المذيعة بقناة "الحدث": "انتهيت من قراءة هذه الرسائل التي أشبه بمذكرات فيويلت شماش، والتي وصفت حال اليهود في بغداد آنذاك".

وأضافت: "العراق كان بلد الحضارات والآن العراق بلد التناحر الطائفي للأسف، كان اليهود بارعين في التجارة هناك وكان تعليمهم أفضل تعليم ولا يزالون كذلك".

وعلق حساب "إسرائيل بالعربية"، التابع للخارجية الإسرائيلية على تغريدة تهاني الجهني بالقول: "اليهود ساهموا في بناء العراق الحديث".

إليهود ساهموا في بناء العراق الحديث. — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 14, 2021

وصدرت النسخة العربية لرواية "رسائل فيوليت.. جولة في حياة يهود بغداد" العام الماضي عن الدار العربية للعلوم "ناشرون"، وهي من تأليف فيوليت شماش٬ ونقلها للعربية علي شاكر.

ويضم الكتاب رسائل بعثتها سيدة يهودية ولدت في بغداد مطلع القرن الماضي، إلى ابنتها ميرا وصهرها الصحافي البريطاني توني روكا، وضمنتها شهادتها عن العصر الذي عاشت فيه والكثير من الحكايات والنوادر والطرائف.

وقدمت شماش وصفا دقيقا لطقوس الأعياد اليهودية في بغداد وطرق إعداد الأطعمة التقليدية، وملامح الألبسة، ورسمت في رسائلها صورة بانورامية عن صفو علاقات اليهود والمسلمين في تلك الفترة.

المصدر: "سبوتنيك"