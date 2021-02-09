اليهود في الإمبراطورية العثمانية.. ترجمة جديدة تبحث في تاريخ اليهود

يصدر عن المركز القومي للترجمة بالقاهرة كتاب "اليهود في الإمبراطورية العثمانية-صفحات من التاريخ" من تأليف إيرما فادييفا، وترجمة أنور محمد إبراهيم.

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ويعد هذا الكتاب المحاولة الأولى في الأدب الروسي لفهم وتأطير المواد المختلفة المتعلقة بتطوّر المجتمعات اليهودية على مدى أكثر من خمسة قرون من تاريخ الدولة العثمانية، حيث يولي الكتاب اهتماماً كبيراً لمشكلات اعتماد المجتمعات اليهودية على التطور الداخلي لمؤسسات الإمبراطورية العثمانية، وعلاقاتها بالمجموعات العرقية المحيطة مثل الأتراك والسلاف واليونانيين والعرب والأرمن، وكذلك على تغير وضع تلك الدولة على الساحة الدولية.

وقد استخدمت الكاتبة في هذا الكتاب مراجع من مجموعة من الفرمانات السلطانية، ومواد من الأرشيفات الروسية والتركية، وكذلك مجموعات من الوثائق اليهودية (المحاكم الحاخامية وغيرها)، وطيف واسع من آداب اللغات الروسية والتركية والسلافية والأوروبية.

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والمترجم المخضرم، أنور إبراهيم، حاصل على دكتوراه في فقه اللغة والأدب الروسي من جامعة موسكو، وعضو في اتحاد كتاب مصر، وعضو اللجنة الاستشارية العليا بالمركز القومي للترجمة، وحاصل على وسام الشرف من روسيا عام 2005، وتم تكريمه من وزارة الثقافة تقديراً لإسهاماته البناءة في مجال الترجمة، خلال الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية في ديسمبر الماضي. وله الكثير من الترجمات عن الروسية من بينها: "تطور الفكر الاجتماعي العربي (1917-1945)"، "تاريخ القرصنة في العالم"، "الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الخارجية"، "الاستراتيجية الأمريكية للقرن الحادي والعشرين"، "ذات يوم في مصر"، "الماس والرماد"، "أبي فيودر ديستويفسكي" وغيرها.

المصدر: RT