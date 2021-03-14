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الأردن: تطعيم 137 ألف شخص بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

أخبار العالم العربي

الأردن: تطعيم 137 ألف شخص بالجرعة الأولى من لقاح كورونا
Reuters
أرشيف
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أعلنت خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الأردنية، أن إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح كورونا في البلاد، بلغ 137399 شخصا.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من اللقاح بلغ 48362 شخصا، وفق الإحصائيات الخاصة بلقاح فيروس كورونا على مستوى المملكة لغاية اليوم الأحد.

وكانت خلية الأزمة، أكدت في وقت سابق أن عدد المسجلين على منصة تلقي لقاح كورونا تخطى حاجز النصف مليون شخص، حيث بلغ 504193 شخصا.

المصدر: "بترا"

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