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بعد فاجعة الرياض.. وفاة طفل هاجمه كلب ضال في الأفلاج

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بعد فاجعة الرياض.. وفاة طفل هاجمه كلب ضال في الأفلاج
Reuters
بعد فاجعة الرياض.. كلب يفترس طفلا في الأفلاج
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شهدت محافظة الأفلاج التابعة لمنطقة الرياض السعودية حادثا جديدا، حيث قتل كلب ضال طفلا هناك.

وقتل كلب ضال أحد الأطفال بعد أيام قليلة من فاجعة طفلة الواشلة التي لقت حتفها بعدما نهشتها 5 كلاب ضالة على مرأى من والدتها.

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية، أن الطفل كان يلعب مع رفاقه في أحد أحياء الأفلاج أمس السبت، ليفاجأ بكلب ضال ظن الطفل أنه أليف.

وعندما اقترب منه، حاول الكلب افتراسه ما تسبب في إصابته بجرح عميق في الرأس، ونقل متأثرا بإصابته إلى المستشفى لتلقي العلاج.

يذكر أن أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف قد وجه اليوم بضرورة حصر كل المواقع التي تنتشر فيها الحيوانات الضالة بما فيها الكلاب والقطط، وذلك بعد فاجعة "طفلة ضاحية الواشلة" بمدينة الرياض.

المصدر: صحيفة "سبق" السعودية

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