بعد فاجعة الرياض.. وفاة طفل هاجمه كلب ضال في الأفلاج

شهدت محافظة الأفلاج التابعة لمنطقة الرياض السعودية حادثا جديدا، حيث قتل كلب ضال طفلا هناك.

وقتل كلب ضال أحد الأطفال بعد أيام قليلة من فاجعة طفلة الواشلة التي لقت حتفها بعدما نهشتها 5 كلاب ضالة على مرأى من والدتها.

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية، أن الطفل كان يلعب مع رفاقه في أحد أحياء الأفلاج أمس السبت، ليفاجأ بكلب ضال ظن الطفل أنه أليف.

وعندما اقترب منه، حاول الكلب افتراسه ما تسبب في إصابته بجرح عميق في الرأس، ونقل متأثرا بإصابته إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بعد حادثة افتراس طفلة في الرياض ..



طفل آخر في أحد أحياء محافظة الأفلاج جنوب منطقة الرياض يتعرض لافتراس كلب ضال، حيث أصيب في الرأس بجرح عميق، وتم نقله لمستشفى المحافظة العام لتلقي العلاج وتم تقديم الرعاية الطبية له وحالته الصحية جيدة. (سبق)

. pic.twitter.com/9Gj0UPb3O1 — خبر عاجل (@AJELNEWS24) March 14, 2021

يذكر أن أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف قد وجه اليوم بضرورة حصر كل المواقع التي تنتشر فيها الحيوانات الضالة بما فيها الكلاب والقطط، وذلك بعد فاجعة "طفلة ضاحية الواشلة" بمدينة الرياض.

المصدر: صحيفة "سبق" السعودية