حمدوك يتسلم أول بطاقة فيزا مصرفية صادرة في السودان (صور)

تسلم رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يوم الأحد، أول بطاقة فيزا مصرفية صادرة بالبلاد عن بنك "المال المتحد".

وسلم الرئيس التنفيذي للبنك يوسف أحمد التني البطاقة لحمدوك بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء.

وأكد يوسف أحمد التني أن تسليم أول بطاقة فيزا مصرفية لحمدوك يأتي عقب القرارات السياسية والاقتصادية الأخيرة وأهمها توحيد سعر الصرف.

وأوضح أن هذا الأمر أتاح الفرصة لتقديم منتج عالمي يسهل إعادة انضمام السودان إلى النطاق العالمي المالي مرة أخرى.

وأجريت يوم 4 مارس أول عملية تحويل مصرفي بين السودان والولايات المتحدة بالطرق الرسمية لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما، بحسب ما أعلن السفير السوداني في واشنطن، نور الدين ساتي.

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وقال السفير لإذاعة "Voice of America" إنه تسلم تحويلا بنكيا الأسبوع الماضي من بنك قطر الوطني بالخرطوم على حسابه الشخصي في ويلز فارغو بالولايات المتحدة، متوقعا أن يتم إجراء تحويل آخر، لكن من الولايات المتحدة إلى السودان.

واعتبر أن هذا التغيير "سيسهل عمل التحويلات من خلال المعاملات المصرفية المباشرة بين السودان والولايات المتحدة بما يعود بالنفع على الاقتصاد السوداني والشعب".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد حثت المصارف على إجراء معاملات مباشرة مع السودان.

المصدر: سونا