وسائل إعلام: غارات جوية مجهولة المصدر تطال مدينة أوباري جنوب ليبيا

أفادت وسائل إعلام بأن طائرات حربية مجهولة الهوية نفذت اليوم الأحد غارات على مدينة أوباري جنوب ليبيا.

وذكر موقع "أوجز" الإخباري الليبي نقلا عن مصدر أمني، أن الغارات تركزت في حي الشارب وجبل تيندا وضواحي مشروع برجوج داخل ثاني أكبر مدن جنوب البلاد، دون ورود معلومات عن وقوع ضحايا حتى الآن.

من جانبها، رجحت قناة 218 الليبية، أن الضربات نفذت من قبل القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم".

بدورها، نقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مسؤول محلي تأكيده، أن أربع غارات نفذت فجر اليوم على نطاق مختلف في المدينة بواسطة طائرة مسيرة.

وذكر مصدر الوكالة أن أصوات الطيران كانت مسموعة بأجواء المدينة منذ غروب الشمس، واستمرت حتى تنفيذ الضربات ثم غابت، مرجحا أيضا أن الغارات نفذت من قبل "أفريكوم" التي سبق أن شنت ضربات مماثلة على المدينة.

المصدر: أوجز + قناة 218 + الأناضول