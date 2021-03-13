مستشار السيسي للصحة يكشف حقيقة دخول مصر موجة ثالثة من كورونا (فيديو)

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، حقيقة دخول مصر موجة ثالثة لفيروس كورونا.

وقال تاج الدين بمداخلة هاتفية عبر فضائية "إم بي سي مصر": "نحن في مرحلة تسمى "مرحلة التذبذب في الحالات" وتوجد زيادة طفيفة في الإصابات".

وأضاف أن الإصابات أصبحت عائلية في الفترة الحالية، وأنه لا يوجد التزام بالإجراءات الاحترازية.

وتابع قائلا: "إحنا في مرحلة تذبذب يوم وراء يوم، والأعداد تتصاعد وتقل بنسبة 10% يوميا، والموجة الثالثة بدأت في دول أخرى في العالم، لكن نتمنى ألا نصل إلى هذه المرحلة، وقد تحدث موجة ثالثة في مصر إذا لم نلتزم بالإجراءات الاحترازية".

وأوضح أن التطعيم مهم جدا لأنه يقلل حدة المرض وانتشاره بين الأفراد والأشخاص، ويمنع المضاعفات الخطيرة لفيروس كورونا على الأفراد.

وبين أن التطعيمات آمنة وأن التجارب اللازمة قد أجريت عليها، ويوجد عدة مئات من المواطنين تلقوا اللقاح ولم تظهر عليهم أي أعراض جانبية.

وأكد أنه لا توجد أي آثار جانبية حادة أدت لمشاكل كبيرة تمنع من التطعيم، وأنه تم تسجيل اللقاحات تحت الاستخدام الطارئ من قبل الشركات المنتجة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية