الأردن.. إقالة وزير الصحة عبيدات وتكليف الفراية

أعلن الديوان الملكي الأردني إقالة وزير الصحة نذير عبيدات وتكليف مازن عبد الله الفراية وزير الداخلية، بإدارة وزارة الصحة على خلفية حادث مستشفى السلط.

وجاء هذا القرار على خلفية وفاة 7 أشخاص في مستشفى السلط لعلاج مصابين بفيروس كورونا جراء انقطاع الأوكسجين.

ووضع وزير الصحة الأردني نذير عبيدات في وقت سابق اليوم، استقالته أمام رئيس الوزراء بشر الخصاونة بعد الحادث.

وطلب الخصاونة من النيابة العامة فتح تحقيق بالحادث، مؤكدا ضرورة أن يتحمل كل من تقع عليه المسؤولية في حال ثبوتها، التبعات التي تطاله وفق أحكام القانون.

المصدر: RT + وكالات أردنية