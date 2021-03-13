مودة الأدهم تطعن في حكم تغريمها بـ300 ألف جنيه

تقدم محامو اليوتيوبر المصرية مودة الأدهم بالطعن أمام محكمة النقض في حكم تغريمها بمبلغ مالي 300 ألف جنيه، بتهمة التعدي على القيم الأسرية التي أسدلت المحكمة الاقتصادية الستار عليه.

وأصدرت المحكمة الاقتصادية حكما على مودة الأدهم وحنين حسام و3 آخرين، ووجهت لهم تهمة "التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري"، و"إنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية الغرض منها التربح وارتكاب تلك الجريمة"، حيث عاقبت المتهمين بالحبس لمدة سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهم.

وفي تفاصيل القضية، قامت الأولى بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات، وقامت الثانية بالإعلان عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات لعقد لقاءات مخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء إلى وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي المسمى بـ"لايكي" ليلتقي فيها الشباب عبر محادثات مرئية مباشرة، وإنشاء علاقات صداقة مقابل أجر مالي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية