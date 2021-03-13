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تجدد الاحتجاجات في لبنان على وقع انهيار الليرة

أخبار العالم العربي

تجدد الاحتجاجات في لبنان على وقع انهيار الليرة
Reuters
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تظاهر عشرات اللبنانيين اليوم السبت في أكثر من منطقة في البلاد، تزامنا مع تسجيل الليرة اللبنانية أنهيارا قياسيا هبطت فيه إلى 12 ألف ليرة للدولار.

وتجمع المحتجون في ساحة الشهداء وسط بيروت، وانضم إليهم العسكريون المتقاعدون، الذين انسحبوا بعدما حاول عدد من الشبان اقتحام أحد مداخل مجلس النواب وإلقاء الحجارة على القوى الأمنية، فيما استخدمت شرطة البرلمان الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

كما قطع المتظاهرون طريق بيروت صيدا بالإطارات المشتعلة احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار.

المصدر: RT

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