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مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين جنوب نابلس

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مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين جنوب نابلس
@WAFA_PS
تحطيم زجاج منازل الفلسطينيين في حوارة من قبل المستوطنين
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن مستوطنين هاجموا فجر اليوم السبت، منازل المواطنين، بالحجارة في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، في شمال الضفة الغربية.

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ونقلت وكالة "معا" عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، قوله إن مجموعة من مستوطني "يتسهار" هاجمت منازل المواطنين الواقعة في الجهة الغربية لبلدة حوارة بالحجارة، من دون وقوع أضرار، مضيفا أن الأهالي تصدوا للمستوطنين عند أطراف البلدة.

من جهتها، نشرت وكالة "وفا" الفلسطينية، صورا أظهرت تحطم زجاج أحد المنازل جراء اعتداء المستوطنين.

ولفتت وكالة "معا"، إلى أن الجهة الغربية لبلدة حوارة تتعرض بشكل ممنهج لاعتداءات المستوطنين واستهداف المنازل وإحراق المركبات والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين.

المصدر: معا + وفا

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