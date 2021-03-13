مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين جنوب نابلس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن مستوطنين هاجموا فجر اليوم السبت، منازل المواطنين، بالحجارة في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، في شمال الضفة الغربية.

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ونقلت وكالة "معا" عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، قوله إن مجموعة من مستوطني "يتسهار" هاجمت منازل المواطنين الواقعة في الجهة الغربية لبلدة حوارة بالحجارة، من دون وقوع أضرار، مضيفا أن الأهالي تصدوا للمستوطنين عند أطراف البلدة.

من جهتها، نشرت وكالة "وفا" الفلسطينية، صورا أظهرت تحطم زجاج أحد المنازل جراء اعتداء المستوطنين.

مستوطنون يعتدون على منازل الفلسطينيين بالحجارة في بلدة حوارة جنوب نابلس، فجر اليوم. pic.twitter.com/bxiUhjyVqo — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 13, 2021

ولفتت وكالة "معا"، إلى أن الجهة الغربية لبلدة حوارة تتعرض بشكل ممنهج لاعتداءات المستوطنين واستهداف المنازل وإحراق المركبات والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين.

المصدر: معا + وفا