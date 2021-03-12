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إصابة 6 فلسطينيين بينهم وزير العمل خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق نابلس

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إصابة 6 فلسطينيين بينهم وزير العمل خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق نابلس
Reuters
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أصيب 6 فلسطينيين بينهم وزير العمل، نصري أبو جيش بجروح، إضافة إلى آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في قرية بيت دجن شرق نابلس.

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وقال نصر أبو جيش، مسؤول لجنة الدفاع والاستيطان في القرية لوكالة "معا" إنه تم نقل وزير العمل إلى مستشفى رفيديا الحكومي بعد إصابته من قبل القوات الإسرائيلية برصاصة مطاطية بالقدم والاعتداء عليه بالضرب خلال مشاركته بالمسيرة الأسبوعية في قرية بيت دجن بنابلس.

وأضاف أبو جيش أن خمسة مواطنين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج إثر المواجهات ثلاثة منهم أصيبوا بالرصاص المطاطي واثنان جراء الاعتداء عليهما بالضرب من قبل القوات الإسرائيلية.

وقالت مصادر محلية لـ"معا" إن مواجهات اندلعت بين الشبان وعناصر الجيش الإسرائيلي، خلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان في البلدة.

المصدر: "معا"

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