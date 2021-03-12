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العراق.. الإرهابي أبو كريم في قبضة الاستخبارات العسكرية

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العراق.. الإرهابي أبو كريم في قبضة الاستخبارات العسكرية
Reuters ABDULLAH RASHID
مدينة الموصل شمالي العراق - أرشيف
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تمكنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين الخطرين في ناحية زمار بمحافظة نينوى شمالي البلاد.

وقال مصدر أمني، إنه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود أحد الإرهابيين في ناحية زمار ضمن قاطع الفوج الثالث مشاة التابع للفيلق 15، على الفور خرجت قوة وبعملية استباقية وتم إلقاء القبض على الإرهابي المكنى أبو كريم".

وأضاف: "المعتقل كان مقاتلا ضمن ما تسمى بفرقة (عين جالوت) الإرهابية، وصادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4/إرهاب".

وأشار المصدر إلى أنه "تم تسليم المطلوب إلى شعبة استخبارات ومكافحة إرهاب زمار" لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

المصدر: "السومرية نيوز"

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