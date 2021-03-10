الطيران العراقي ينفذ ضربة جوية ضد "داعش" شمالي البلاد

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأربعاء، تنفيذ ضربة جوية ضد تنظيم "داعش" شمالي البلاد.

وذكرت في بيان صحفي: "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة نفذ الأبطال في طيران القوة الجوية ضربات جوية دقيقة بواسطة طائرات F_16 العراقية".

وأضافت، أن "الطائرات استهدفت أوكار عناصر عصابات داعش الإرهابية في جبال حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى، وسوف نعلن عن التفاصيل لاحقا".

المصدر: RT