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الطيران العراقي ينفذ ضربة جوية ضد "داعش" شمالي البلاد

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الطيران العراقي ينفذ ضربة جوية ضد
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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأربعاء، تنفيذ ضربة جوية ضد تنظيم "داعش" شمالي البلاد.

وذكرت في بيان صحفي: "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة نفذ الأبطال في طيران القوة الجوية ضربات جوية دقيقة بواسطة طائرات F_16 العراقية".

وأضافت، أن "الطائرات استهدفت أوكار عناصر عصابات داعش الإرهابية في جبال حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى، وسوف نعلن عن التفاصيل لاحقا".

 

المصدر: RT

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