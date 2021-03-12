لبنان.. وصول 92 ألف جرعة من لقاح كورونا الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن 92 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكورونا ستصل إلى لبنان بموجب برنامج "كوفاكس" بدءا من الأسبوع المقبل.

وأشار وزير الصحة اللبناني حمد حسن إلى أن "لقاح كورونا لن يباع في الصيدليات، وسيوزع مجانا ولن يسمح باستثماره".

كما أشار إلى أن العديد من "الدول الكبرى توصي بالاستمرار باستعمال لقاح "أسترازينيكا"، ومنظّمة الصحة توصي به".

وأكد حسن أن "اللقاح لا يعني نهاية الوباء، وبعض المناطق تتصرف كأن التعبئة انتهت وهذا ينهك المستشفيات".

يذكر أن الصحة اللبنانية أعلنت اليوم تسجيل 48 وفاة و2930 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

المصدر: RT