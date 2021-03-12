الأردن.. 7705 إصابات و55 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 55 وفاة و7705 إصابات بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الوفيات 5224، والإصابات 464856 حالة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، إلى أن "عدد الحالات النشطة حاليا وصل إلى 74099 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 416 حالة، فيما غادرت 243 حالة".

وأضاف: "تم تسجيل 2584 حالة شفاء في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 385533 حالة".

وأكد الموجز، أن "50545 فحصا مخبريا أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 5103809 فحوصات"، لافتا إلى أن "نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 24.15%، مقارنة مع النسبة المسجلة أمس الخميس والتي بلغت 36.15%".

المصدر: "بترا"