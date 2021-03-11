الأردن.. حصيلة قياسية جديدة لإصابات ووفيات كورونا

سجل الأردن اليوم الخميس 8300 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حصيلة يومية قياسية تشهدها البلاد.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة في المملكة إلى 457,151 فيما بلغ عدد الحالات النشطة 69,033.

كما تم تسجيل 63 وفاة، ليرتفع إجمالي ضحايا الفيروس إلى 5169 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 446، فيما غادرت 299 حالة.

وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات 3644 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 382,949.

المصدر: "عمون"