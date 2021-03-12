المغرب.. عبد الإله بنكيران يتعرض لوابل من الانتقادات بعد تعليق عضويته في "العدالة والتنمية"

تعرض عبد الإله بنكيران الأمين العام السابق لحزب "العدالة والتنمية" المغربي لوابل من الانتقادات بعد تعليق عضويته في الحزب عقب مصادقة الحكومة على تشريع زراعة واستعمال القنب الهندي.

وكان بنكيران أعلن تجميد عضويته في حزب العدالة والتنمية، وقطع علاقته مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والوزراء المنتمين إلى الحزب مصطفى الرميد، ومحمد أمكراز، وعبد العزيز الرباح، إضافة إلى الوزير السابق لحسن الداودي.

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وذكر موقع "هسبريس" المغربي أن سيلا من الانتقادات تدفق على بنكيران، سواء من منتقدي حزب العدالة والتنمية أو حتى من بعض المتعاطفين معه، إذ اعتبر كثير منهم أن رد فعله كان انفعاليا، مؤاخذين عليه عدم الالتزام بأخلاقيات العمل الحزبي، واحترام المساطر المتعين اتباعها إن هو أراد الابتعاد عن الحزب، معتبرين أن ما قام به ينم عن استهتار بأجهزة حزبه، فيما سخر آخرون من كتابته لإعلان قطع علاقته مع "إخوانه".

وظل الإعلان الذي نشره بنكيران على صفحته في "فيسبوك" حديث الساعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي طيلة يوم الخميس، فقد نفذ الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية تهديده بتجميد عضويته في الحزب في حال مصادقة المجلس الحكومي على مشروع تقنين زراعة القنب الهندي، في انتظار مغادرته نهائيا إذا صوت نوابه على المشروع المذكور في البرلمان.

ودعا بعض المنتقدين إلى التطوع من أجل شراء طابعة له ليجنب القراء مشقة قراء خطّه الرديء.

وسخر آخرون من كتابته على الورق الذي يلف فيه البقالة الزبدة، أو ورق "النيبرو" كما وصفه أحد المعلقين، بينما علق إسماعيل على الخط الذي كتب به بنكيران وعلى رد فعله على مصادقة المجلس الحكومي على تقنين زراعة القنب الهندي: "خط ركيك وأسلوب شعبوي كصاحبه".

المصدر: "هسبريس"