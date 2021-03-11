بنكيران يعلّق عضويته في "العدالة والتنمية" احتجاجا على تشريع القنب الهندي

أعلن الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" المغربي عبد الإله بنكيران تجميد عضويته في الحزب بعد مصادقة الحكومة على مشروع قانون يشرّع استخدام القنب الهندي في البلاد.

وأوضح بنكيران في منشور على صفحته على "فيسبوك"، أنه "قرر أيضا قطع علاقاته مع سعد الدين العثماني ومصطفى الرميد ولحسن الداودي وعبد العزيز الرباح ومحمد أمكراز".

وهدد بنكيران في وقت سابق بالانسحاب من الحزب إذا صادق نوابه على مشروع قانون يشرع استخدام القنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية.

وقال: "إذا ما وافقت الأمانة العامة للحزب على تبني القانون المتعلق بالقنب الهندي "الكيف" المعروض على الحكومة فإنني أجمد عضويتي في الحزب المذكور".

وأضاف: "في حالة إذا ما صادق ممثلو الحزب في البرلمان على القانون المذكور سأنسحب من هذا الحزب نهائيا".

المصدر: "هسبريس" + مواقع التواصل الاجتماعي