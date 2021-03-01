المغرب.. بنكيران يهدد بالاستقالة من "العدالة والتنمية" حال المصادقة على قانون يشرع القنب الهندي

هدد عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب "العدالة والتنمية" المغربي، بالانسحاب من الحزب إذا صادق نوابه على مشروع قانون يشرع استخدام القنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية.

وفي التزام خطي نشره على موقع "كود"، أكد بنكيران "التزامه بتجميد عضويته في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إذا ما وافقت الأمانة العامة على المشروع، والانسحاب من التنظيم إذا صودق عليه في البرلمان".

وقال بنكيران، في التزامه الكتابي: "إذا ما وافقت الأمانة العامة للحزب على تبني القانون المتعلق بالقنب الهندي "الكيف" المعروض على الحكومة فإنني أجمد عضويتي في الحزب المذكور"، مضيفا: "في حالة إذا ما صادق ممثلو الحزب في البرلمان على القانون المذكور فسأنسحب من هذا الحزب نهائيا".

المصدر: "هسبريس"