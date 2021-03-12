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مصدر في المخابرات المصرية لـ"رويترز": مسؤول أمني تلقى طلبا من الاستخبارات التركية لاجتماع بالقاهرة

أخبار العالم العربي

مصدر في المخابرات المصرية لـ
Reuters
مصر وتركيا
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قال مصدران في المخابرات المصرية إن مسؤولا أمنيا مصريا تلقى اتصالا من مسؤول في المخابرات التركية، أعرب فيه عن رغبة الجانب التركي في عقد اجتماع بالقاهرة لبحث التعاون الثنائي.

وأضاف المصدران  لوكالة "رويترز" أن المسؤول المصري رحب بالدعوة ووعد بالرد في أسرع وقت ممكن.

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وجاءت المكالمة في أعقاب اتصالات غير رسمية بين مسؤولين أمنيين مصريين وأتراك لبحث سبل التواصل بين الجانبين.

وحسب المصدرين، لم تطرح قضية الحدود البحرية، التي تمثل مصدر توتر بين تركيا ودول أخرى في شرق المتوسط.

والجمعة، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بدء اتصالات دبلوماسية بين تركيا ومصر من أجل إعادة العلاقات إلى طبيعتها.

وأوضح تشاووش أوغلو، أن أيا من البلدين لم يطرح شروطا مسبقة من أجل بدء تلك الاتصالات الدبلوماسية.

المصدر: رويترز

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