وزير الدفاع التركي: موقف مصر والمستجدات الأخيرة تصب جميعها في مصلحة البلدين ودول المنطقة

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، يوم الجمعة، إن موقف مصر والمستجدات الأخيرة تصب جميعها في مصلحة البلدين ودول المنطقة.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قد ذكر أن بلاده بدأت اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر.

ولفت الوزير التركي إلى أن لدى أنقرة "اتصالات مع مصر سواء على مستوى الاستخبارات أو وزارة الخارجية".

كما أكد المتحدث باسم "حزب العدالة والتنمية" الحاكم بتركيا، عمر جليك، أن "هناك أواصر قوية للغاية مع مصر وشعبها، تعود لتاريخ قديم".

ورأى عمر جليك أنه "بدون شراكة تركيا التاريخية مع مصر، لا يمكن كتابة تاريخ المنطقة، ولا إفريقيا، ولا الشرق الأوسط، ولا البحر المتوسط".

المصدر: وكالات