السيسي ينعى أول سيدة مصرية تتبرع بكل أملاكها لـ"تحيا مصر"

نعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السيدة زينب مصطفى التي توفت اليوم الجمعة، والتي كانت قد قابلته خلال تبرعها بقرطها الذهبي لصندوق "تحيا مصر".

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وقال الرئيس المصري في نعيه: "أنعي بمزيد من الحزن والأسى السيدة زينب مصطفى التي وافتها المنية في هذا اليوم المبارك، هذه السيدة الفاضلة التي ضربت المثل العظيم في الوطنية والانتماء والوفاء لبلدها حين قامت بالتبرع بقرطها الذهبي لصندوق تحيا مصر".

وتابع: "رحم الله الحاجة زينب وغفر لها، فقد كانت خير نموذج للمرأة المصرية وما تقدمه طوال الوقت من دروس وعِبر في التجرد والتضحية بأغلى ما لديها فداء لوطنها".

وكانت السيدة زينب قد تبرعت بقرطها الذهبى لصندوق "تحيا مصر" في عام 2014 كأول سيدة مصرية تتبرع بكل ما تملك لوطنها، واستقبلها الرئيس عبدالفتاح السيسي في القصر الجمهوري.