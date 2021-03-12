وفاة المتبرعة بقرطها الذهبي لصندوق "تحيا مصر" عن عمر ناهز 100 عام

توفيت السيدة زينب سعد الملاح، الشهيرة بـ"الحاجة زينب"، ابنة قرية منية سندوب، التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، والتي تبرعت بقرطها الذهبي لصالح صندوق "تحيا مصر" عند إنشائه.

وقال نجلها: "إن والدته رحلت عن عمر ناهز 100 عام، اليوم الجمعة بعد صراع مع أمراض الشيخوخة"، مشيرا إلى تشييع الجثمان بعد صلاة الجمعة اليوم.

يذكر أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، كان قد التقى الحاجة زينب تكريما لها، بعد تبرعها بقرطها الذهبي لصندوق "تحيا مصر".

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المصدر: بوابة الأهرام