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مصر.. والدة طفلة المعادي تخرج عن صمتها

أخبار العالم العربي

مصر.. والدة طفلة المعادي تخرج عن صمتها
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قالت والدة طفلة المعادي التي تعرضت للتحرش في منطقة المعادي، إن يوم الواقعة صادف المرة الأولى التي تنزل فيها ابنتها مع والدها.

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وأضافت خلال لقاء متلفز أن زوجها أصر على مرافقة الطفلة له، وقالت: "يعمل يوم وعشرة لا"، موضحة أنها لم تعلم بالواقعة يوم حدوثها، وأنها علمت بها من خلال الإنترنت، وأن ابنتها أخبرتها أنها بكت كثيرا بعد تعرضها لهذا الموقف. وتابعت: "كل ما أريده هو الحصول على حق ابنتي".

وقال أحمد عبد السلام محامي أسرة الطفلة إن المتهم يواجه عقوبة محتملة تصل إلى السجن المشدد 7 سنوات، وأن ظهور السيدة التي تصدت له أنقذ الطفلة في الوقت المناسب.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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