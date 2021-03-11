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عقب إلغاء زيارة نتنياهو.. إسرائيل تبعث برسالة إلى الإمارات

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عقب إلغاء زيارة نتنياهو.. إسرائيل تبعث برسالة إلى الإمارات
Reuters
علما الإمارات وإسرائيل - أرشيف
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بعثت الحكومة الإسرائيلية رسالة إلى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة عيد ميلاده، مشيدة بدوره في اتفاق السلام مع إسرائيل.

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تغريدة على "تويتر" قدمت عبرها أسمى التبريكات والتهاني لولي عهد أبو ظبي بمناسبة حلول عيد ميلاده.

وقالت الوزارة: نتقدم بأسمى التهاني والتبريكات لقيادتكم الحكيمة التي حققت للإمارات ودول المنطقة قاطبة نقلة نوعية إلى السلام مع إسرائيل، زرعت الآمال في نفوس شعوب المنطقة في التقدم والازدهار والعيش الكريم.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه كان من المتوقع أن يقوم نتنياهو بزيارة إلى الإمارات، ولكن بسبب صعوبات طرأت على تنسيق مرور رحلته عبر الأجواء الأردنية تم تأجيل الرحلة.

وأشار إلى أن "هذه الصعوبات نبعت كما يبدو من إلغاء زيارة ولي العهد الأردني إلى الحرم القدسي الشريف جراء خلاف طرأ حول التدابير الأمنية التي يتم اتخاذها في هذا المكان المقدس".

وأكد مكتب نتنياهو أن "الأردن أعلن بعدها السماح بمرور طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي عبر الأجواء الأردنية، ولكن بسبب التأخير في تلقي الإعلان، اتفق نتنياهو وبن زايد على تنسيق موعد آخر للزيارة".

المصدر: RT + "موقع إسرائيل بالعربية"

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