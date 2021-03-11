مصدران: السودان يحصل على تعهد سعودي بـ1.5 مليار دولار كمساعدات

أكد مصدران رسميان سودانيان أن حكومة الخرطوم حصلت على تعهد جديد من السعودية بمنحة قدرها 1.5 مليار دولار، وذلك في إطار حزمة مساعدات اقتصادية أعلنت للمرة الأولى عام 2019.

ولم يفصح المصدران السودانيان، عن أي تفاصيل بشأن كيفية صرف المساعدات البالغة 1.5 مليار دولار أو توقيتها بعد تجديد التعهد بها.

وسمحت إصلاحات أجراها السودان في الآونة الأخيرة بالحصول على بعض المساعدات من المانحين فضلا عن إمكانية خفض ديونه بينما يخرج من عقود من العزلة.

وتعهدت السعودية والإمارات بمساعدات قيمتها 3 مليارات دولار للسودان في أبريل عام 2019، بعد فترة وجيزة من إطاحة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير بعد احتجاجات لشهور.

وقال مسؤولون سودانيون من قبل، إن "750 مليون دولار من تلك المساعدات وصلت بالفعل، من بينها 500 مليون دولار أودعت في البنك المركزي"، مشيرين إلى أنه "من المتوقع وصول جزء من المساعدات كإمدادات عينية من القمح والأدوية والمواد البترولية وسلع أخرى تشتد حاجة السودان إليها".

من جهته، قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، إن "التضخم السنوي قفز إلى 330% في فبراير الماضي من 304% في يناير 2021".

يذكر أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ومسؤولين كبار آخرين زاروا السعودية هذا الأسبوع سعيا لتعزيز التعاون، في وقت تواجه فيه السلطات الانتقالية في السودان صعوبات في معالجة أزمة اقتصادية ممتدة.

المصدر: "رويترز"