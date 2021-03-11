محادثات مصرية سودانية على مستوى رئيسي الوزراء

استقبل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، نظيره السوداني عبدالله حمدوك، الذي وصل مطار القاهرة صباح اليوم الخميس، في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء السوداني لمصر، من أجل بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، والبناء على نتائج الزيارة التي أجراها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الخرطوم الأسبوع الماضي.

ومن المنتظر أن يعقد وفدا البلدين جلسة مباحثات موسعة برئاسة مدبولي وحمدوك، لبحث تفاصيل التعاون القائم بين البلدين، والاتفاق على مجالات جديدة للتعاون في الملفات محل الاهتمام المشترك.

المصدر: اليوم السابع