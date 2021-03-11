الجيش المصري ينقذ 7 سوريين ومصريين من الغرق وينتشل جثة فلسطيني

أعلنت القوات المسلحة المصرية عن نجاح القوات البحرية في إنقاذ 7 سوريين ومصريين اثنين من الغرق وانتشال جثة مواطن فلسطيني.

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وقالت القوات المصرية في بيان لها: "تمكنت عناصر من القوات البحرية من إنقاذ طاقم سفينة نقل بضائع بعد تعرضها للغرق شمال مدينة أبوقير وعلى مسافة 45 كم".

وتابعت: "حيث وردت إشارة إستغاثة الساعة 03:45 فجر اليوم الخميس 11/ 3/ 2021 تفيد بتعرض سفينة نقل بضائع للغرق تحمل الجنسية التوجولية كانت متجهة من ميناء الإسكندرية إلى ميناء بيروت وعلى متنها طاقم مكون من (11) فردا من جنسيات مختلفة".

وقالت: "على الفور صدرت الأوامر من قيادة القوات البحرية بدفع عدد (5) وحدة بحرية من قاعدة الإسكندرية البحرية لتقديم أعمال المعاونة والإنقاذ وتم انتشال (10) أفراد منهم (9) أحياء (7 فرد سورى، 2 فرد مصرى)، وفرد متوفى فلسطينى، وجار البحث عن فرد سوري مفقود".

المصدر: RT