الجيش المصري يدفع بـ"الضفادع البشرية" للبحث عن جثة شاب غرق في البحر المتوسط

أعلنت صحيفة "اليوم السابع" المصرية أن القوات المسلحة المصرية دفعت بـ"الضفادع البشرية" التابعة للقوات البحرية للبحث عن جثة شاب غرق في البحر المتوسط.

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ونشرت الصحيفة المصرية بثا مباشرا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للحظة وصول القوات المصرية، وتنفيذ عملية البحث بعد غرق الشاب منذ عدة أيام.

وأشارت الصحيفة المصرية إلى أن البحث ما زال مستمرا عن جثمان الشاب، نور سعد كلش، الطالب الجامعي بكلية الهندسة، الذي غرق في مياه البحر المتوسط بشاطئ الأمل في مصيف بلطيم، لليوم الخامس على التوالي.

المصدر: اليوم السابع