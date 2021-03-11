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قطر: أسباب تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية ما زالت قائمة

أخبار العالم العربي

قطر: أسباب تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية ما زالت قائمة
Sputnik
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اعتبر وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن الأسباب التي أدت إلى تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية لا تزال قائمة.

وقال آل ثاني، أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الخميس في الدوحة مع نظيريه الروسي سيرغي لافروف والتركي مولود تشاووش أوغلو: "لدولة قطر موقف واضح في هذا الشأن. هناك أسباب هي التي استدعت تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية وهذه الأسباب ما زالت قائمة. نتمنى أن يكون هناك تقدم في الحل السياسي.. وهو السبيل الأسلم والأفضل لعودتها إلى الجامعة العربية".

وردا على سؤال عن إمكانية حدوث "تحرك في المياه الراكدة" بين الدوحة ودمشق وخاصة إعادة فتح السفارة السورية في قطر، شدد آل ثاني على أن بلاده مستمرة في دعم الشعب السوري وحرصها على الوصول إلى تسوية سياسية، مما سيتيح عودة العلاقات بين الدولتين إلى طبيعتها.

المصدر: RT

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