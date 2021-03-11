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هزة أرضية تضرب جنوب مصر

أخبار العالم العربي

هزة أرضية تضرب جنوب مصر
Reuters
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سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، اليوم الخميس هزة أرضية على بعد 48 كم شمال غرب مدينة أبو سمبل الواقعة جنوب البلاد.

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وحسب بيان صادر عن المعهد فقد "بلغت قوة الهزة 3.2 درجة على مقياس ريختر وبعمق 10 كم، وحدثت في الساعة 4:12 صباحا بالتوقيت المحلي، ولم يرد للمعهد أي شعور من بعض المواطنين بالهزة".

كما تم تسجيل تابع لهذه الهزة بقوة 2.2 درجة على مقياس ريختر حدثت في تمام الساعة 6.20 صباحا بالتوقيت المحلي.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل في مصر من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنها بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالي للبلاد كلها وأصبح مستحيل حدوث أي زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

هزة أرضية تضرب جنوب مصر
youm7

المصدر: اليوم السابع

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