مصر.. انفجار سيارة نقل محملة بأسطوانات من الغاز في أسيوط

قال عصام سعد، محافظ مدينة أسيوط المصرية، إن سيارة نقل محملة بأسطوانات من الغاز انفجرت، دون وقوع أية إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقى محافظ أسيوط إخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد بانفجار سيارة النقل، وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء إلى مكان الحادث، وفرضت حظرا أمنيا حول المنطقة وعملت على تحويل السير.

وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على الانفجار، دون أية خسائر أو إصابات بشرية، كما تم رفع السيارة ومحتوياتها من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

كما أصدر المحافظ تعليماته بتشكيل لجنة لكتابة تقرير عن الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة سبب الحادث وملابساته بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

ناصر حاتم - القاهرة