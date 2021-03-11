مسؤول سعودي ينفي صحة تقارير حول اجتماع بن سلمان ونتنياهو في الإمارات

نفى مسؤول سعودي صحة تقارير إعلامية تحدثت عن خطة لعقد لقاء بين ولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس في الإمارات.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر سعودي مسؤول، الأربعاء، أن الأمير محمد لن يزور الإمارات يوم الخميس ولن يجتمع بنتنياهو.

وفي وقت سابق من الأربعاء قالت هيئة البث الإسرائيلي "كان" إن نتنياهو سيزور الإمارات الخميس في فرصة لإبراز العلاقات الجديدة مع دول الخليج قبل انتخابات إسرائيلية تتقارب فيها بشدة فرص المتنافسين.

وأضافت الهيئة أن نتنياهو قد يلتقي بالأمير محمد هناك، كما ذكرت أنه سيجري محادثات مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأن ولي العهد السعودي قد ينضم إليهما.

وأبرمت إسرائيل اتفاقات لإقامة علاقات رسمية مع الإمارات والبحرين في سبتمبر 2020، وذلك في ثالث ورابع عملية تطبيع مع بلدان عربية خلال أكثر من 70 عاما بعد مصر والأردن.

وأيدت السعودية هذه التطورات لكنها رفضت اتخاذ خطوة مماثلة مصرة على ضرورة حل القضية الفلسطينية في إطار مبادرة السلام العربية قبل كل شيء.

وسبق أن قال مسؤولون إسرائيليون ومصادر مطلعة في نوفمبر 2020 إن نتنياهو اجتمع سرا بالأمير محمد في المملكة لكن الرياض نفت عقد هذا اللقاء.

المصدر: "رويترز" + وكالات