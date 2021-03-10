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الصدر: يجب أن يكون هناك تدخل دولي لإنهاء الحرب في اليمن

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الصدر: يجب أن يكون هناك تدخل دولي لإنهاء الحرب في اليمن
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
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شدد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، على ضرورة وجود تدخل دولي لإنهاء الحرب في اليمن.

وقال حيدر الجابري، المسؤول الإعلامي لمكتب الصدر خلال مؤتمر صحفي: "نرى هذه الأيام تصعيدا واضحا في الحرب بين المملكة العربية السعودية واليمن، وبالتحديد مع الحوثيين".

وأضاف: "يجب أن يكون هناك تدخل لإنهاء هذه الحرب التي تفيء على المنطقة جمعاء بالتوتر والصراعات الدموية، فعلى الأمم المتحدة ومنظمة الدول الإسلامية العمل، وخصوصا نحن مقبلون على الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك".

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المصدر: RT

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